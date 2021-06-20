Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atılıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Bakan Kasapoğlu’nun talimatlarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelmiş ve Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılması konusunda protokol imzalamıştı. Protokolün ardından 13 Ocak’ta ihalesi gerçekleşen Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için ilk kazma 21 Mart Pazartesi günü vurulmuştu, 2023 yılına kadar tamamlaması planlanıyor.

HAVUZUN TEMELİ ATILIYOR

Projesi hazırlanan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 1200 m2 alan üzerine 315 m2 kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak olan yarı olimpik havuz Güney Sokak üzerinde bulunan alan üzerine yapılacak. İlk kazması Pazartesi vurulacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaatın 2023 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor.

2023 YILINA KADAR PROJELERİMİZ

Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun Dilovası’na kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Şayir, “Seçim meydanlarında her zaman “Üçlü olsun güçlü olsun” dedik. İşte bu üçlü güç birlikteliğinin bir ürünü olacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu da ilçemize kazandırabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz aylarda protokolünü imzaladığımız, arından 13 Ocak’ta ihalesi yapılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da sıra temel atmaya geldi. İnşallah hep birlikte Pazartesi günü temelini atacak ve yılsonuna kadar havuzumuzu Dilovası’na kazandırmış olacağız. “Sporla Yükselen Şehir Dilovası’nı” hep birlikte inşa edeceğiz.” İnşallah bu hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ve belediyemizin güçlü işbirliği ile 2023 yılına kadar tüm projelerimizi hayata da geçirmiş olacağız” dedi.





