TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Kağıtspor’da imzalar atıldı

Bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nde imzaları atıldı. Maide Restoran’da gerçekleştirilen imza töreninde yeni sezon formaları da tanıtıldı.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. 2.ligde şampiyon olarak devam edilen sezonun pandemi nedeni ile durdurulmasının ardından mavi beyazlılar, bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde mücadele edecek. Yeni transferler ile kadrosunu güçlendiren Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, yeni sezon için imza töreni gerçekleştirdi.

YENİ TRANSFERLER VE ESKİ OYUNCULAR BİRARADA

Basın mensuplarının ilgi gösterdiği imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor İkinci Başkanı ve Basketbol Branş Yöneticisi Serhan Çatal, Baş Antrenör Atalay Germen, yardımcı antrenörlerden Deniz Enç, Serhat Tabay, Ersin Hız ve basketbolculardan Sertay Gürsu, Burak Şaşmaz, Uğur Dokuyan, Sertan İbrahim Sarı, Anıl Atamış, Can Altıntığ, Keshun Deion Sherrıll, Horace Spencer, Burak Can Dilmaç, Bahadır Şimşek, Mert Ulutaş, Hakan Şanlı, Kerem Bulat ve Bahadır Tarcan hazır bulundu.

“SPOR KENTİ KOCAELİ”

İmza öncesi kısa bir açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği tesis ve faaliyetleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kocaeli kent markasına, kent kimliğine uygun sporlarla katkı üretmek üzere ‘’Spor Kenti Kocaeli Programı’’ başlattık. Kağıtspor, sporcu fabrikası olarak şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her daim sporun ve sporcunun yanında olacaktır. Bu kapsamda 1 üst lige çıkan takımımızı tebrik ediyor ve yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

“KAĞITSPOR ÖNEMLİ BİR MARKA”

Kağıtspor’un başarı grafiğinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Ali Yeşildal; “Heyecanlıyız. Kağıtspor’un başarılarının kamuoyuyla paylaşılması bizim için önemli. Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın belirttiği vizyon doğrultusunda hedeflerimizi oluşturduk ve bu hedefleri bir bir gerçekleştirdik. Bugün gelinen noktada Kağıtspor, Kocaeli için önemli bir marka. 31 branşta hizmet veren Kağıtspor, milli takımlarda yer alan sporcuların büyük bir kısmına sahip” ifadesini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Hedeflerinin her daim şampiyonluk olduğunu belirten Kağıtspor İkinci Başkanı ve Basketbol Branş Yöneticisi Serhan Çatal; “Basketbol takımımız geçtiğimiz sezon 2. Lig’de mücadele ediyordu ve başarı grafiği oldukça yüksekti. Şampiyon olacağımızı biliyorduk, bunun için yola çıkmıştık. Pandemi süreci nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından beyaz sezon ilan edildi ve açık ara lider olmamıza rağmen şampiyonluğumuzu ilan edemedik. Sürecin devam eden takviminde üst ligdeki bir takımımız belirtilen süre dahilinde gerekli çalışmaları tamamlayamadı. Bu sürecin ardından oluşan boşluktan dolayı 2. Lig’deki takımımız 1. Lig’e alındı. Bu noktada bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Bu sezonda elimizden gelen tüm gayretle şampiyonluk için mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal ile Kağıtspor İkinci Başkanı ve Basketbol Branş Yöneticisi Serhan Çatal’ın katılımıyla Baş Antrenör Atalay Gemen ve oyuncular tarafından yeni sezon imzaları atıldı. İmza törenin ardından Kağıtspor Basketbol takımının iç saha ve deplasmanda giyeceği yeni formalar basın mensuplarına tanıtıldı.





