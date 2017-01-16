Maltepe Hasan Polat Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ekibimiz aradığı golü maçın 80. Dakikasında Murat Can Bölükbaşı ile bulurken 3 puanın sahibi olmayı başardı. Darıca GB, bu galibiyetle puanını 34’e çıkardı.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Tek Gollü Zafer!
3. Lig 3. Grup ekibimiz Darıca Gençlerbirliği ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında deplasmanda Maltepe’yi tek golle geçerken iyi bir başlangıç yaptı.
Maltepe Hasan Polat Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ekibimiz aradığı golü maçın 80. Dakikasında Murat Can Bölükbaşı ile bulurken 3 puanın sahibi olmayı başardı. Darıca GB, bu galibiyetle puanını 34’e çıkardı.