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“Transferde acelemiz yok”

“Transferde acelemiz yok”

'Transferde acelemiz yok”

29 Haziran 2017 Perşembe 23:25

 Darıca G.B kulüp başkanı Mustafa Öztürk, transfer döneminde acele edip kulüplerin çokça düştükleri yanlışlara düşmek istemediklerini söyledi. Bayram öncesi daha önce tisbit ettikleri 3 oyuncuyla anlaştıklarını ve 2 ya da 3 oyuncu daha alıp transferi kapatacaklarını belirten Öztürk, “ Transfer döneminin henüz başı. Fiyatlar da çok yukarılarda. Biz acele etmek istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Geçtiğimiz sezon kurduğumuz kadrodan 6-7 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Kadromuzu büyük ölçüde koruduk. BU sezon hedefimizden sapmış değiliz. Çalışmalarımız şampiyon kadroyu oluşturma yolundadır. “ dedi.

gazetegebze.com.trhttp://www.gazetegebze.com.tr/spor/transferde-acelemiz-yok-h11082.html
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“Transferde Acelemiz Yok”
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