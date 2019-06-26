Tuba olimpiyat yolunda

Türk Milli takımın ve Kağıtspor’un başarılı karatecisi Tuba Yakan 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerliyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü

KANADA’DAN BRONZ İLE DÖNDÜ

Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, Kanada'nın Montreal kentinde yapıldı. Kumite 55 kiloda milli takımımız adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Tuba Yakan, dünya 3.’lüğü bulunan Tayvanlı Tzu-Yun Wen'i 4-1 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karatecilerimiz, 10 dalda verdiği madalya mücadelesinin dokuzundan galip çıkarak 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

OLİMPİYAT YOLUNDA KRİTİK VİRAJLAR

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda mücadelesini sürdüren Tuba Yakan Karate 1 A Serisinin hemen ardından Belarus’un başkenti Minsk’te 2. Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak. 2. Avrupa Oyunlarında karate müsabakaları, 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Karate Milli Takımımız, ferdi 12 sıkletin 11'nde kota alarak ev sahibi Belarus'tan sonra en fazla sporcuyla katılım gösteren ülke olacak.