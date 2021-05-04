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Tuğba’dan Bronz Madalya

Kağıtspor’un şampiyon sporcusu Tuğba Yakan, Karate Premier Lig’den madalya ile döndü.

Tuğba'dan Bronz Madalya

04 Mayıs 2021 Salı 10:42

Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Karate Premier Lig’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Avrupa, Dünya şampiyonu başarılı sporcusu Tuğba Yakan Karate Milli Takımı adına mücadele etti. 88 ülkeden 769 sporcunun madalya için ter döktüğü ve Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi sınav olan müsabakalarda mavi beyazlı karatecimiz bronz madalya almayı başardı.

 

RAKİPLERİNİ TEK TEK GEÇTİ

Şampiyonada ilk turu bay geçen Yakan 2. turda karşılaştığı İspanyol rakibi Fernandez Osorıo Carlota’ yı 8-1 gibi net bir skor ile geçerek adını 3. tura yazdırdı. 3. ve 4. turlarda karşılaştığı Estonyalı ve İtalyan rakipleri ile 0-0 ve 1-1 skorlar ile berabere kaldı. Bu sonuçlar ile yarı finale kalan başarılı sporcu yarı finalde karşılaştığı rakibi Attıa Yassmı’ne mağlup oldu. Şampiyon sporcu bu sonuçlar ile 3.’lük maçına çıkmaya hak kazandı.

 

MİLLİ TAKIM YİNE ZİRVEDE

Kadınlar kumite 55 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli sporcu karşılaştığı İtalyan rakibi Veronica Brunori’yi 2-1 yenerek üçüncü oldu Öte yandan. Karate Milli Takımı Mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi sınav olan Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında zirveye çıktı.  Organizasyonu üç altın ve altı bronz madalya ile tamamlayan Milli Takım genel sıralamada da ilk sırayı aldı.




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