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Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı

Büyükşehir Kağıtspor’un altyapısında yetişen başarılı judocu Tuğçe Beder, Bulgaristan’da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’ndan milli takımımız adına altın madalya kazandı.

Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı

14 Mayıs 2019 Salı 12:46

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Gençler Avrupa Judo Kupası 11-12 Mayıs tarihleri arasında Litvanya’nın Kaunas kentinde yapıldı. 29 ülkeden 423 judocunun yarıştığı prestijli kupada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu; Tuğçe Beder, Ömer Kemal Aydın, Beyza Özdemir ve Emirhan Karahan milli takımımız adına mücadele etti.

BEDER RAKİP TANIMADI

Önemli şampiyonada 48 kg’da mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocusu Tuğçe Bedel, rakiplerini bay geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İngiliz Sian Bobrovska’yı ardından Yarı finalde Belçikalı rakibi Lois Petit’i mağlup eden Beder, finalde karşılaştığı Sırp rakibi Andrea Stojanıdov’u da 2 wazari puanı ile zorlanmadan geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların sonunda kürsüye çıkan Beder, Litvanya’da İstiklal Marşımızı okutarak, bayrağımızı göndere çektirdi.

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