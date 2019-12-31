Türkiye Birincisi olan sporcular ödüllendirildi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetlerinde ilimizi temsil ederek Türkiye Birinciliği derecesi elde eden sporcularımız ve organizasyon tertip kurulu üyeleri, düzenlenen törenle Vali Hüseyin Aksoy tarafından ödüllendirildi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen törene; Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, okul müdürleri, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Aksoy yaptığı konuşmalarında; “ Gençlerimizin daha çok spor yapmaları konusunda büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Kocaeli’de belirli okullarımızda okuyan bütün öğrencilerimizin bir spor, sanat ve müzik dalı ile ilgilenmeleri konusunda bir proje başlatmıştık. Başlattığımız projeyi bu yıl daha da geliştirdik. Kocaeli genelinde geçtiğimiz yıl 33 okulumuzda uyguladığımız bu çalışmayı bu yıl 145 okulumuza ulaştırmış durumdayız. Buradaki temel amacımız; çocuklarımızın bir spor, sanat veya müzik dalıyla ilgilenmeleri ve kendilerinin bu alanlarda gelişmelerine katkı sağlayacak faaliyetler içerisinde yer almalarını sağlamaktır.Bugün okul sporları alanında faaliyet gösteren ve dereceye giren arkadaşlarımızı misafir ediyoruz.

2018-2019 yılında Kocaeli olarak 134 Türkiye derecesi almış durumdayız. 13 tane Türkiye 4.’lüğü, 47 tane Türkiye 3.’lüğü, 29 tane Türkiye 2.’liği ve 45 tanede Türkiye 1.’liği elde edilmiştir. Bu önemli bir başarıdır. Bu başarını yakalanmasında emeği geçen il ve ilçe müdürlerimize, okul müdürlerimize, onları eğiten değerli beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetlerinde Türkiye Birinciliği derecesi elde eden öğrencilere Başarı Belgesi, okul sporları faaliyetlerinde organizasyon tertip kurulu üyelerine de teşekkür belgesi vererek, tebrik etti ve onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.