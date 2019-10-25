TÜRKİYE ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN KOŞUYOR

Koşunun Güzergâhı: İstanbul ilinden başlayıp, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Ankara(Anıtkabir)
Koşunun Mesafesi: 450 km.(Kocaeli 57 km.)
İstanbul Kocaeli Güzergâhı bilgileri: Çayırova ilçesine 27.Ekim 2019 saat 18:30’da varacak olan grup Sporcu ve ilçe protokolü katılımı ile karşılama töreni yapılacaktır.
Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit’e hareket eden grup Valilik Binası Önünde karşılama ile saat 20:00’da devir teslim töreni yapılacaktır.
İrtibat Kişisi: Abdulkadir ERGİN 0532 736 45 30
Program: 3 aşamadan oluşacak olup;
1.Aşama (Karşılama)
Kocaeli il sınırı Çayırova ilçemizde karşılama töreni yapılacaktır. (Karşılama törenine ilçe protokolü)
2. Aşama (Valilik Binası Önü – Devir Teslim Töreni)
Program
Maraton sporcu ve idareci gurubu valilik binası girişinde sporcular ve antrenörler ve Kocaeli ili spor kulübü sivil toplum kuruluşu katılımcıları karşılıklı dizim sağlayarak yürüyüş yolu oluşturacaklar ve misafir gurup oluşturulan yürüyüş yolundan meşaleler, konfetilerle sahne alanında yerleri almaları ve programın sırası ile davamı planlanmaktadır.
- Konuşmalar
- Plaket takdimi (Plaket devir teslim haliyle Ankara’ya kadar devam edecektir)
- Maraton gurubunun yolcu edilmesi
Tarih: 27 Ekim 2019 Pazar Günü Saat: 20:00 Yer: Kocaeli Valilik alanı
3.Aşama (Uğurlama- Kartepe)
Kocaeli İl çıkışı koşu kafilesinin uğurlanması (Kartepe ilçe protokolü ve sporcular
Kocaeli Katılımcı STK ve Spor Kulüpleri
- Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
- Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor kulüpleri
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Okulları
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görme, işitme, bedensel ve Özel Sporcular Spor Branşı Sporcuları
- Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Spor Kulüpleri
- Kocaeli İli Bisiklet Sporcuları
- Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği
- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kocaeli’ndeki spor kulüpleri
- Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Kocaeli’ndeki spor kulüpleri
- Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Kocaeli’ndeki spor kulüpleri
- Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Kocaeli’ndeki spor kulübü