TÜRKİYE ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN KOŞUYOR

27 Ekim Pazar

sabahı İstanbul Beyoğlu / Taksim’den

saat: 10:30

başlayarak

29 Ekim Salı

günü Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’ da Anıtkabir’ de son bulacaktır.

Koşunun Güzergâhı: İstanbul ilinden başlayıp, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Ankara(Anıtkabir)

Koşunun Mesafesi: 450 km.(Kocaeli 57 km.)

İstanbul Kocaeli Güzergâhı bilgileri: Çayırova ilçesine 27.Ekim 2019 saat 18:30’da varacak olan grup Sporcu ve ilçe protokolü katılımı ile karşılama töreni yapılacaktır.

Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, İzmit’e hareket eden grup Valilik Binası Önünde karşılama ile saat 20:00’da devir teslim töreni yapılacaktır.

İrtibat Kişisi: Abdulkadir ERGİN 0532 736 45 30

Program: 3 aşamadan oluşacak olup;

1.Aşama (Karşılama)

Kocaeli il sınırı Çayırova ilçemizde karşılama töreni yapılacaktır. (Karşılama törenine ilçe protokolü)

2. Aşama (Valilik Binası Önü – Devir Teslim Töreni)

Program

Maraton sporcu ve idareci gurubu valilik binası girişinde sporcular ve antrenörler ve Kocaeli ili spor kulübü sivil toplum kuruluşu katılımcıları karşılıklı dizim sağlayarak yürüyüş yolu oluşturacaklar ve misafir gurup oluşturulan yürüyüş yolundan meşaleler, konfetilerle sahne alanında yerleri almaları ve programın sırası ile davamı planlanmaktadır.

Konuşmalar

Plaket takdimi (Plaket devir teslim haliyle Ankara’ya kadar devam edecektir)

Maraton gurubunun yolcu edilmesi

Tarih: 27 Ekim 2019 Pazar Günü Saat: 20:00 Yer: Kocaeli Valilik alanı

3.Aşama (Uğurlama- Kartepe)

Kocaeli İl çıkışı koşu kafilesinin uğurlanması (Kartepe ilçe protokolü ve sporcular

Kocaeli Katılımcı STK ve Spor Kulüpleri