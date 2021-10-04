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Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:13

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübünce (OTOSK) organize edilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirildi.

"Mini" kategorisinde İskender Zülfikari, "mini kadınlar"da Zeynep Büyükpınar, "junior kadınlar"da Ayşe Çebi, "senior kadınlar"da ise Sena Savaşer birinci oldu.

Junior ve senior kategori sıralamasının, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



AA
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