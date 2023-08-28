banner936
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye şampiyonası için Kocaeli’de kulaç attılar

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na birçok ilden katılan 180 sporcu, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenlere ödül verildi.

Türkiye şampiyonası için Kocaeli'de kulaç attılar

28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu 11-12-13 yaş kategorilerinde düzenlenen ve Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kandıra'nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajı’nda gerçekleşen yarışlara birçok ilden yaklaşık 180 sporcu katıldı. Kulaçların Türkiye şampiyonası için atıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya yarıştı.

Yarışları izleyen ve sporculara başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren yüzücülere ödüllerini takdim etti. Yarışları AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman da izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda her kategoride ilk 8'e giren kadın ve erkek sporculara madalya verildi. Ayrıca birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye 600 TL, beşinciye 500 TL, altıncıya 400 TL, yedinciye 300 TL ve sekizinciye 200 TL nakdi ödül verildi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında 6 madalya kazandı Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında...
İzmit Perileri, Ormanspor deplasmanında İzmit Perileri, Ormanspor deplasmanında
Çayırova Belediyesi’nden başarılı prova Çayırova Belediyesi’nden başarılı prova
Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar yaşayacak Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar...
U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne...
Körfezli karateciler madalya ile döndü Körfezli karateciler madalya ile döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında...
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası’na katılan Çayırova Belediyesi sporcuları, gösterdikleri...

Haberi Oku