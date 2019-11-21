banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye Şampiyonasında Kağıtspor rüzgârı esti

Kağıtsporlu başarılı karateciler, Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonasına damga vurdular.

Türkiye Şampiyonasında Kağıtspor rüzgârı esti

21 Kasım 2019 Perşembe 15:51

Diyarbakır’da Türkiye Karate Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler adeta fırtına gibi estiler.

 

TOPLAM 10 MADALYA

Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karatecileri müsabakalarda gösterdikleri üst düzey performans ile Şampiyonayı 3 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz toplam 10 madalya ile tamamladılar.

 

KOCAELİ’NİN SPORCULARI BAŞARIYA DOYMUYOR

Zorlu Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor sporculardan Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Ömer Özer altın madalyayı boynuna takmayı başardı. İsmail Çiçek, Gülsen Demirtürk, Mert Halıcı gümüş madalya kazanırken Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kadir Kaan Bekler, Enes Bulut, bronz madalyanın sahibi oldular.

 

DÜNYADAN SONRA HEDEF AVRUPA

Büyükşehir Kağıtspor’un dünya ikincisi başarılı sporcusu Ömer Özer turnuvada elde ettiği derece ile Macaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazandı. Şampiyon sporcu; “Dünya ve Avrupa arenalarında ülkemi temsil etmek benim için her zaman gurur verici. Dünya şampiyonasında 2. oldum. Şimdi hocalarım ile beraber daha çok çalışıp Avrupa Şampiyonu olmak için çabalayacağım.” dedi.

 

11 SPORCU MİLLİ TAKIM İÇİN MÜCADELE EDECEK

Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Büyükşehir Kağıtsporlu Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, İsmail Çiçek, Gülsen Demirtürk, Mert Halıcı, Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kadir Kaan Bekler, Sueda Özdemir, Gökdeniz Akdemir ve Enes Bulut, Aralık ayı içinde Kocaeli’ de yapılacak Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde katılma hakkı kazandılar

 






 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtspor Basketbolda Doludizgin Kağıtspor Basketbolda Doludizgin
Kağıtspor’un Basketbolda Geleceği Sağlam Kağıtspor’un Basketbolda Geleceği Sağlam
Karateciler Türkiye Şampiyonası’nda Karateciler Türkiye Şampiyonası’nda
Darıca Sahilde Milli Heyecan Darıca Sahilde Milli Heyecan
ÇESK kupaya doymuyor! ÇESK kupaya doymuyor!
GEBZE SPOR KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR GEBZE SPOR KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kağıtspor Basketbolda Doludizgin
Türkiye Basketbol 2. liginde Kocaeli’yi temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, zorlu İzmir...

Haberi Oku