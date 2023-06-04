SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası

KOCAELİ'DE SU JETİ VE FLYBOARD ŞAMPİYONASI

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası

04 Haziran 2023 Pazar 14:53

Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde düzenlenen Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. 4 farklı branş ve 8 kategoride 53 yarışmacının katıldığı şampiyonada akrobasi hareketleri ile nefesler kesildi.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde Türkiye’nin en hızlı jetlerinin yer aldığı Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası’nın 2023 yılı ilk yarışları başladı. Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde gerçekleşen şampiyonaya 4 farklı branş ve 8 kategoride 53 yarışmacı kayıt yaptı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 53 sporcu ve teknik ekip, bu şampiyona için Kocaeli’ye geldi. Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası büyük bir heyecanla start aldı. Sporcular büyük sınıf Türkiye’nin en hızlı jetleri ile kıyasıya mücadele ediyor. Kocaeli’de büyük spor organizasyonları yaptıklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Bu tarz su sporları organizasyonlarına genellikle sporun başkenti Kocaeli'de ev sahipliği yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak su sporların ülkemizin de gelişimine öncülük ediyoruz. Özellikle su sporların merkezi olarak Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde bütün her şeyi ile Türkiye Şampiyonalarının yanı sıra uluslararası organizasyonlar yapmak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Akrobasi hareketler ile nefesler tutuldu

Şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele etti. Flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştiği şampiyonanın ilk kez OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar Kupası, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapıldığı Kocaeli yarışları su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşattı. KOCAELİ (İHA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evrim Kırmızıtaş Başaran, Kocaelispor'un Başkanlık Yarışına Tüzük Nedeniyle Katılamadı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Kocaelispor'un Başkanlık...
Kocaeli’de Türkiye Su Jeti Ve Flyboard Şampiyonası İle Nefesler Kesildi Kocaeli’de Türkiye Su Jeti Ve Flyboard Şampiyonası...
Bisikletiyle Dünya Turuna Çıkan Alman Sivas'a Ulaştı Bisikletiyle Dünya Turuna Çıkan Alman Sivas'a Ulaştı
Gebzede Düzenlenen Off-Road Festivali'nde Heyecan Zirveye Ulaştı Gebzede Düzenlenen Off-Road Festivali'nde Heyecan...
Gergin Geçen Mali Genel Kurulda Kocaelispor Yönetimi İbra Edildi Gergin Geçen Mali Genel Kurulda Kocaelispor Yönetimi...
Taraftarlardan İlginç İstifa Çağrısı Taraftarlardan İlginç İstifa Çağrısı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Evrim Kırmızıtaş Başaran, Kocaelispor'un...
Kocaelispor Olağan Genel Kurul Kongresi’nde başkan adayı olması beklenen Evrim Kırmızıtaş Başaran,...

Haberi Oku