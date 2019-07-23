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Turnuvanın şampiyonu basın yayın

Çayırova Belediyesi birimler arası Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu.

Turnuvanın şampiyonu basın yayın

23 Temmuz 2019 Salı 10:56

Çayırova Belediyesi birimler arası Mükremin Küçük Futbol turnuvası Çayırova stadyumunda oynanan final maçı ile sona erdi. 12 takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay süren turnuvanın final maçı dün akşam oynandı. Şampiyonluk mücadelesi öncesinde Çayırova protokolü kendi aralarında maç oynadı. Berabere biten karşılaşma sonrası Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arasında final müsabakası oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibini 6-4 yenen Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını alan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü büyük sevinç yaşadı.

Turnuvanın ikincisi kültür ve sosyal İşler müdürlüğü, üçüncü ise imar ve şehircilik müdürlüğü oldu. Gol kralı basın yayından Birol Köksal olurken, en iyi kaleci kültür ve sosyal işler müdürlüğünden Nuri Okan Yılmaz, en centilmen takım temizlik işleri müdürlüğü, en centilmen oyuncuda ulaşım hizmetleri müdürlüğünden Şevket Soyhan seçildi. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük’ün oğlu Enes Küçük’e plaket taktim edildi.

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