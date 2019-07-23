Turnuvanın ikincisi kültür ve sosyal İşler müdürlüğü, üçüncü ise imar ve şehircilik müdürlüğü oldu. Gol kralı basın yayından Birol Köksal olurken, en iyi kaleci kültür ve sosyal işler müdürlüğünden Nuri Okan Yılmaz, en centilmen takım temizlik işleri müdürlüğü, en centilmen oyuncuda ulaşım hizmetleri müdürlüğünden Şevket Soyhan seçildi. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük’ün oğlu Enes Küçük’e plaket taktim edildi.
Turnuvanın şampiyonu basın yayın
Çayırova Belediyesi birimler arası Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu.
Turnuvanın ikincisi kültür ve sosyal İşler müdürlüğü, üçüncü ise imar ve şehircilik müdürlüğü oldu. Gol kralı basın yayından Birol Köksal olurken, en iyi kaleci kültür ve sosyal işler müdürlüğünden Nuri Okan Yılmaz, en centilmen takım temizlik işleri müdürlüğü, en centilmen oyuncuda ulaşım hizmetleri müdürlüğünden Şevket Soyhan seçildi. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük’ün oğlu Enes Küçük’e plaket taktim edildi.