Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelili çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için 2012 yılında hayata geçirdiği Ücretsiz Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 9 farklı branşta spor salonları, okullar ve yüzme havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek olan eğitimlerde, 1 grup haftada 2 saat ders alacak şekilde planlanarak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimine göre periyotlar halinde gerçekleşecek.





EĞİTİMLERDE KONTENJAN SINIRI BULUNMUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından, 06-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Ücretsiz Spor Okulları’ndan 2020-2021 yıllarında 38.218 öğrenci farklı branşlarda spor eğitiminden yararlanırken yeni dönem için kayıtlar başlıyor. 9 farklı spor branşında ve farklı spor tesislerinde gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.





9 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları'nda eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Alanında uzman eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor. Eğitimler, çocukların ilgi ve yetenekleri çerçevesinde Spor Salonları, Okullar ve Yüzme Havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek. Farklı yaş grubunun bulunduğu programlar, Cimnastik, Atletizm, Badminton, Güreş, Basketbol, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme branşı olmak üzere 9 ayrı spor dalını içeriyor. 04 Ekim’de başlanacak eğitimlerde kontenjan sınırı bulunmadan ilçelerde gelen taleplere göre tüm branşlar açılacak.





ERKEN YAŞTA SPORUN ÖNEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından 9 branşta planlanan Ücretsiz Spor Okulları, 06-14 yaş aralığındaki çocuklara, spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor. Çocukların, eğlenceli oyunlarla başlayan egzersizler sayesinde sporu yaşam biçimi olarak benimsemesi istenirken, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Doğru beslenme, obezitenin önlenmesi ve sağlığın korunması da eğitimlerin öncelikleri arasında bulunuyor.





GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARI

Eğitimlerde, potansiyeli bulunan gençlerin ülke sporuna kazandırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden biri olan (SPORTAM) Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde sporcuların yetenek ve performans ölçümleri ile analizi çıkarılarak değerlendirmeler de yapılacak. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirebilmeleri üzerine kurulan SPORTAM’da Spor Kenti Kocaeli markasında ücretsiz spor okulları öncülüğünde, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı sporcular yetiştirmek için performans yaş aralığındaki kayıtlı çocuklara teknik kriter değerlendirmesi yapılacak. Kriterleri karşılayan çocuklar başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü performans takımları olmak üzere amatör ve profesyonel spor kulüplerine aday olan, geleceğin milli sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.





KAYITLAR BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Spor Ücretsiz Spor Okulları, Covid-19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak iki aylık periyotlar şeklinde düzenlenecek. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimine göre 2021-2022 eğitim dönemi göre kayıtlar açılırken 04 Ekim’de tarihlerinde eğitimler başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları hakkında Büyükşehir 153 çağrı hattından ilgili ilçe koordinatörüne ulaşılarak detaylı bilgi alınabiliyor. Vatandaş ilçedeki spor salonuna başvuru formu bıraktıktan sonra ilçe spor okulu koordinatörü öğrenciyi ilgili branşa yerleştirip başvuruya geri dönüş yapacak.



