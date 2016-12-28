Ustalık dönemine hazırım Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 23:17

Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği genel kurulu öncesi basının karşısına geçti. İki sene boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Altıntaş, “Yapamadıklarımız olmuştur. Birçok eksiğimizi de önümüzdeki dönem yapacağız, genel kurulda adayım” dedi.

ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK

Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş bu sabah basın mensuplarını konuk etti. Değirmen Kafe’de gerçekleşen sabah kahvaltısında genel kurul öncesi gazetecileri ağırlayan Altıntaş, “15 arkadaşımla birlikte 2 sene görev yaptım. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp, okullarda kütüphane açtık. Önemli toplantılar ve iftar programları verdik. Kulüp Başkanımız Muharrem Usta’yı ve Trabzonspor ile ilgili bir çok ismi ağırladık. En son Trabzon Çaykara’da 50 öğrenciye okul gereçleri ve kıyafet içeren yardım kampanyasını gerçekleştirdik. Dernek lokalini yeniledik modern bir yapıya kavuşturduk, herkesin örnek gösterdiği bir lokal haline getirdik. Fırtına Trabzonspor taraftarlar derneği olarak elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.

PROFESYONEL EKİP KURACAĞIZ

Özeleştirilerde de bulunan Altıntaş, “Benim karakterim ortada, eleştiriye açığım ama hakareti kabul edemem, sosyal medya anlamında eksikler yaşadık, sosyal medyayı iyi kullanamadık, bu anlamda profesyonel bir ekiple sosyal medyada önemli işler yapacağız, genel kurulda adayım, yapamadıklarımızı yaparak, yaptıklarımızın üzerine koyarak bir dönem daha başkanlık yapmak amacındayım. Bu dernekte çıraklık dönemini sevgili kardeşim Harun Kaya zamanında geçirdim. Kalfalık dönemim de şu anki dönem oldu. Artık ustalık dönemi için hazırım” dedi.

HARUN KAYA DOSTUMDUR

Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Kurucu Başkanı Harun Kaya ile ilgili sorular üzerine Altıntaş, “Harun Kaya benim arkadaşım, dostum. Bazı sözlere üzülüyorum, kendisi ile problemim yok, hiçbir zaman sorunum olmadı. Ben hayata her zaman pozitif bakan kucaklayıcı olan bir insanım, bazı ağır eleştiriler insanı üzüyor, ama hepimiz bordo mavi renkler için hizmet ediyoruz, yönetimde bazı yeni arkadaşlarımız olacak, daha güzel işler yapacağız” ifadesini kullandı.

BENİM BİR İŞİM VAR

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Mali Kuruluna katılmaması üzerine gelen soruya Altıntaş, “İstesem giderdim, bir günlük iş, ama hepinizin bildiği üzere benim bir işim var, sorumluluklarım var, onları yerine getirmem lazım. İşi olmayan bir insan derneğe katkı sunamaz. Ben gittiğim her yere önce iş adamı olarak, sonra dernek başkanı olarak giriyorum. Derneğe maddi katkı sunan. Gelir getirici projeler yapan bir insanım, işlerim olmasa maddi katkı nasıl sunayım? Bu tip konularla beni eleştirmek doğru değil” dedi. Stat açılışında da orada olduğunu söyleyen Altıntaş, ”Açılışta yönetim kurulundan 4 arkadaşım ve TİAB yönetiminden dostlarımızla beraber yer aldım. Eleştiri olsun, eleştiriler işimizi daha iyi yapmamız konusunda bizleri kamçılar” şeklinde konuştu. Refik Sıla GÜVENÇ

