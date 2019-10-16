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Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı antrenörleri, Tiflis’te düzenlenen Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda İstiklal Marşımızı okuttular

Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:52

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreş branşının başarılı antrenörleri Abdülhamit Altun ve Ali İmamoğlu, Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’na katıldı. Mavi beyazlı antrenörler, sporcu olarak mücadele ettiği dünya şampiyonasından altın madalya kazanarak döndü.

 BU KEZ MİNDERDE GÜREŞTİLER

Ali İmamoğlu ve Abdülhamit Altun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde şampiyon sporcuları yetiştirmek için görev yapıyor. Mavi beyazlı başarılı antrenörler hünerlerini bu kez Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda gösterdi. Başarılı antrenörler birbirinden güzel müsabakalar yaparak gözsümüzü kabarttı.

 

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Veteran milli takımımız adına mücadele eden Ali İmamoğlu ve Abdülhamit Altun, müsabakaların son gününde mindere çıktı. Ülkemizi 78 kiloda temsil eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hamit Altun ve 100 kiloda mücadele eden Ali İmamoğlu finale kadar minderde başarılı maçlar çıkardı. Finalde de rakiplerini mağlup eden veteran güreşçiler dünya şampiyonu olmayı başardı.


 

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