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Voleybol Derbisi Beşiktaş'ın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde nefeslerin kesildiği çekişmeli geçen maçta Beşiktaş rakibi Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Voleybol Derbisi Beşiktaş'ın

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda eleme usulü final heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası eleme usulü finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi yaşandı.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALE KALAN TARAF OLDU

Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkekler Türkiye finalinde Beşiktaş mücadeleye Engin, İlker, Umut, Baran Yılmaz, Ahmet, Kerem altısı ve libero Baran Kayhan ile başlarken  rakibi Fenerbahçe Emir, Arda, Stanicki, Mahmut, Serhat, Taha altısı ve libero Doruk ile karşılık verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde nefeslerin kesildiği çekişmeli geçen maçta Beşiktaş rakibi Fenerbahçe’yi 20-25, 20-25, 25-21, 26-24 ve 15-11’lik setlerle 3-2 mağlup ederek Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale kalan taraf oldu.

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