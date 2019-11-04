Voleybolcular hız kesmiyor

Lige İzmir’de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan ve 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı İstanbul Büyükşehir Belediye’yi de mağlup etmeyi başardı. Mavi beyazlı temsilcimiz İstanbul temsilcisini 3-1’lik skor ile geçmeyi başardı.

ÇEKİŞMELİ MAÇ BÜYÜŞEHİR KAĞITSPOR’UN

Dengeli başlayan oyunda ilimiz temsilcisi ilk seti ortaya koyduğu üst düzey performans ile 25-16 kazandı. Son derece çekişmeli geçen ikinci sette mavi beyazlı ekip İstanbul Büyükşehir Belediyeyi bir kez daha 25-23 skoru ile geride bıraktı. 3. setten 22-25 skorla mağlup ayrılan Büyükşehir Kağıtspor, 4. sette oyuna ağırlığını koyarak 25-19’ luk skorla seti kazandı. Bu sonuçla maçı 3-1 kazanan mavi beyazlılar, ligdeki 4 maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir başarı elde etti.

AFYON DEPLASMANINA GİDİCEKLER

Büyükşehir Kağıtspor’un ligde oynadığı 4 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok; “Alanya Belediye deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik ve ligin başarılı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyeyi ağırladık. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki karşılaşmamız deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile olacak. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve 5’te 5 yapmak.” dedi.