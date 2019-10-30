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Voleybolcular set vermeden kazandı

İlimizi Türkiye Voleybol 1. liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, üçüncü maçında da fire vermedi.

Voleybolcular set vermeden kazandı

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:05

 Lige İzmir’de oynadığı Saint Joseph maçıyla galip başlayan temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, evinde oynadığı ilk maçta da rakibi Jeopark Kula Sporu set vermeden geçmişti. Temsilcimiz Alanya’daki deplasmanda da geleneğini bozmayarak Alanya Belediye’yi set vermeden geçti.

 

ÇEKİŞMELİ MAÇ BÜYÜŞEHİR KAĞITSPOR’UN

Dengeli başlayan oyunda mavi beyazlı voleybolcular ilk seti ortaya koyduğu üst düzey performans ile 25-23 kazandı. Son derece çekişmeli geçen ikinci sette mavi beyazlı ekip Alanya Belediye’yi bir kez daha 25-23 skoru ile geride bıraktı. Morali yüksek bir şekilde 3. sete başlayan mavi beyazlılar, 34-32 skorla 3. seti de kazandı. Rakibine set vermeden ligdeki 3. maçını da kazanan mavi beyazlı ekip büyük sevinç yaşadı.

 

MAVİ BEYAZLILAR, İ.B.B’Yİ KONUK EDECEK

Büyükşehir Kağıtspor’un ligde oynadığı 3 maçta da galip gelmesinin ardından açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok; “Alanya Belediye deplasmanı bizim için zorlu bir sınav oldu. Bu sınavı başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki karşılaşmamız kendi evimizde İstanbul B.B.S.K. ile olacak. Seyirci desteğini de yanımıza alarak bu maçı da galibiyet ile noktalamayı umuyoruz” dedi.







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