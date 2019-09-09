Voleybolda imzalar atıldı

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. Basketbol şubesinde imza töreni ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Mavi Beyazlılar, bu sezon 1.Lig’de Kocaeli’yi temsil edecek olan Voleybol A takımı içinde hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, Voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi.

KAĞITSPORDA TAKIM HAZIR

Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol takımı, geçtiğimiz günlerde Voleybol ’un tecrübeli isimlerinden Adil Kemal Ok ile anlaşmıştı. Takımın Baş antrenörünün belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu. Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü başkanı Ali Yeşildal Kağıtspor İkinci başkanı ve Voleybol branş yöneticisi Serhan Çatal katıldı.

VOLEYBOL TAKIMI TAM KADRO

Törende Baş antrenör Adil Kemal Ok Yardımcı antrenörler Yahya Tanta ve Fahri Ançel ve Voleybol A Takım oyuncularından Ali Onur Edis, Eyüp Tanrıverdi, Gökay Özşahan, Mertcan Akın, Metin Baran Taşkıran, Numan Aksoy, Oğuzhan Tarakçı, Onur Saygın, Ömer Faruk Ançel, Senad Ok, Yiğit Kaan Özkan, Yunus Emre Çokgüler hazırda bulundu.