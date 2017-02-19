SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0

2.Küme’nin Gebze ayağında nefes kesen maçlar oynanıyor. H Grubu’nda bu hafta Yavuz Selimspor fırtınası yaşandı. Turuncu-Beyazlı ekip, cezası nedeniyle Hereke’de oynadığı maçta ilk haftanın lideri Mollafenarispor’u 3-0 mağlup etti.

Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0

19 Şubat 2017 Pazar 12:32

 ONLARA HER YER YAVUZ SELİM

2.Küme’nin en renkli takımlarının başında gelen Yavuz Selimspor, cezası nedeniyle Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynadığı Mollafenarispor maçını 3-0 kazandı. Hafta içinde önemli oyuncuları kadrosuna katan turuncu-beyazlı ekip bu maça centilmenliği ile damga vurdu. Tribünde Türk bayrağı açan Yavuz Selimspor taraftarı, Mollafenari takımını ve antrenör Sebahattin Kurnaz’ı maç öncesi tribüne çağırarak alkışladı. Çayırova G.B. maçında yaşanan olaylardan ders çıkaran turuncu-beyazlı taraftarlar sadece takımına destek verdi, kimseden tek bir kelime küfür çıkmadı. Güzel görüntülerle başlayan maçta rakibine nefes aldırmayan Yavuz Selimspor, Şenol, Şahin ve Şafak’ın golleriyle 3-0 galip gelerek ilk galibiyetiyle tanıştı.

2.AMATÖR KÜME H GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Çayırova G.B.                     2          2          0          0          3          1        6

2-Yavuz Selimspor                 2          1          0          1          4          2        3

3-Köşklüçeşme                      2          1          0          1          3          2         3

4-Darıca Türkeli Gençlik        2         1          0          1          3          2          3

5-Mollafenarispor                   2          1          0          1          4          4         3

6-Trakyaspor                          2          1          0          1          3          5         3

7-D.Marmara Osmangazi       2         1          0          1          3          5          3

8-Genç Kalespor                     2          0          0          2          3          6         0         

TOPLU SONUÇLAR

Köşklüçeşme-Çayırova G.B.:0-1

Trakyaspor-Genç Kalespor:3-2

Yavuz Selimspor-Mollafenarispor:3-0

Darıca Marmara Osmangazi-Darıca Türkeli Gençlik:2-1

HAFTANIN MAÇLARI

Genç Kalespor-Darıca Türkeli Gençlik

Çayırova G.B.-Trakyaspor

Mollafenari-Köşklüçeşme

Yavuz Selimspor-Darıca Marmara Osmangazi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN ÜZDÜ! BAŞKAN ÜZDÜ!
Kocaeli 3. sü oldu.. Kocaeli 3. sü oldu..
''ÖNCE AHLAK dedik ! '' ''ÖNCE AHLAK dedik ! ''
Gebzespor yarıştan kopmadı:0-1 Gebzespor yarıştan kopmadı:0-1
Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti
Kocaelibirlikspor Maça Hazır Kocaelibirlikspor Maça Hazır
Yukarı Çık

BAŞKAN ÜZDÜ!
Diliskelesi Spor Kulübü geçtiğimiz hafta oynadığı Bahçecik maçı sonrası ligde erken gelen şampiyonluğunu...

Haberi Oku