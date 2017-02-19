Yavuz Selim: 3 Mollafenari: 0

2.Küme’nin en renkli takımlarının başında gelen Yavuz Selimspor, cezası nedeniyle Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynadığı Mollafenarispor maçını 3-0 kazandı. Hafta içinde önemli oyuncuları kadrosuna katan turuncu-beyazlı ekip bu maça centilmenliği ile damga vurdu. Tribünde Türk bayrağı açan Yavuz Selimspor taraftarı, Mollafenari takımını ve antrenör Sebahattin Kurnaz’ı maç öncesi tribüne çağırarak alkışladı. Çayırova G.B. maçında yaşanan olaylardan ders çıkaran turuncu-beyazlı taraftarlar sadece takımına destek verdi, kimseden tek bir kelime küfür çıkmadı. Güzel görüntülerle başlayan maçta rakibine nefes aldırmayan Yavuz Selimspor, Şenol, Şahin ve Şafak’ın golleriyle 3-0 galip gelerek ilk galibiyetiyle tanıştı.

2.AMATÖR KÜME H GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Çayırova G.B. 2 2 0 0 3 1 6

2-Yavuz Selimspor 2 1 0 1 4 2 3

3-Köşklüçeşme 2 1 0 1 3 2 3

4-Darıca Türkeli Gençlik 2 1 0 1 3 2 3

5-Mollafenarispor 2 1 0 1 4 4 3

6-Trakyaspor 2 1 0 1 3 5 3

7-D.Marmara Osmangazi 2 1 0 1 3 5 3

8-Genç Kalespor 2 0 0 2 3 6 0

TOPLU SONUÇLAR

Köşklüçeşme-Çayırova G.B.:0-1

Trakyaspor-Genç Kalespor:3-2

Yavuz Selimspor-Mollafenarispor:3-0

Darıca Marmara Osmangazi-Darıca Türkeli Gençlik:2-1

HAFTANIN MAÇLARI

Genç Kalespor-Darıca Türkeli Gençlik

Çayırova G.B.-Trakyaspor

Mollafenari-Köşklüçeşme

Yavuz Selimspor-Darıca Marmara Osmangazi