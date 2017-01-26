Yeni Salon Geliyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karamürsel İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu inşa ediliyor.

Eğitime verdiği desteğin yanı sıra farklı projelerle çocukların zihinsel gelişimine destek veren Büyükşehir Belediyesi, okullara yaptığı spor salonlarıyla da fiziksel gelişimin önünü açıyor. Karamürsel İmam hatip Lisesi’ne inşa edilen spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor.



ÜÇ KATLI SALON



Çalışma kapsamında akustik alçıpan kaplama imalatı devam ediyor. Salonun elektrik hattı borulaması

tamamlandı. Saha dolgusu yapılan inşaatta dolap montajları da bitirildi. Projede iç cephe boyası, mekanik ve elektrik tesisatıyla PVC zemin kaplamasında çalışmalar devam ediyor.



BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI



Yapının zemin katında basketbol ve voleybol sahası, 150 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, idare odaları bulunacak. 1. katta ise 168 kişilik seminer salonu yer alacak. İkinci kat teknik bölüm olarak kullanılacak. 900 metrekare taban alan üzerine kurulan yapı, bin 385 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonda 26mx16m ölçülerinde basketbol sahası, ortak kullanımlı 9mx18m voleybol sahası yer alacak.



Mustafa Ulaş GEÇAL