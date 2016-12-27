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Yeşil beyaz derbi 2-1

Süper Amatör Lig B Grubunda derbi heyecanında gülen taraf Beylikbağı oldu.

Yeşil beyaz derbi 2-1

27 Aralık 2016 Salı 15:24


Süper Amatör Lig B Grubunda Beylikbağı Stadında derbi heyecanı yaşandı. Beylikbağı Stadında oynanan karşılaşma çekişmeli anlara sahne olurken derbide gülen taraf Beylikbağıspor oldu. Derbide yeşil beyazlı ekip 2-1 kazandı.

HEYECANLI DERBİ

Süper Amatör Lig B Grubunda Beylikbağı Stadında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Oynanan karşılaşma çekişmeli anlara sahne olurken derbide gülen taraf Beylikbağıspor oldu. İki takımın da mutlak 3 puan adına sahaya çıktığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. İki ekibimiz de üstün mücadele örneği sergilerken Aykut’un golüyle öne geçen Beylikbağı ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak soyunma odasına büyük avantala girmeyi başardı.

ON KİŞİ KALDILAR

Karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri keserken iki takım da kozlarını paylaştı. 58’de Nazım ile öne geçen Beylikbağıspor’a cevap 71’de Ömer Çalıkla geldi. Kaşrılaşamnın son bölümünde iki takım da 10 kişi kalırken karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu skorla Dilovası 27 puanla ikinci sırada haftayı kaparken Beylikbağı puanını 19’a yükselterek haftalardır özlediği 3 puanı kazanmanın sevincini yaşadı. Refik Sıla GÜVENÇ

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