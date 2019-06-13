Yıldız Kızlarda Finalist Belli Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Yıldız Kızlar kategorisinde final etabı mücadelesi 13 Haziran 2019 Perşembe(bugün) Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanacak final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek finalist olurken Eczacıbaşı, Gelişim Koleji’ni 3-1’lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.



DERBİYİ KAZANAN TARAF FENERBAHÇE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe, 3-0 skorla galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda finale kalan taraf oldu. Galatasaray ise şampiyonada üçüncülük dördüncülük maçında Gelişim Koleji’nin rakibi oldu.



HİÇ SET VERMEDEN KAZANDI

Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nın yarı final mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi. Çekişmeli geçen ve set süresince önde olan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında ilk seti 25-16 almasını bildi. İkinci sette rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe bu seti de 25-15 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette geride olmasına rağmen seti 25-21 kazanmasını bildi.



DİĞER FİNALİST ECZACIBAŞI

Bu sonuçla Fenerbahçe Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye şampiyonluğa yaklaşan taraf oldu. Günün diğer maçında; rakibi Gelişim Koleji’ni, 25-21, 21-25, 25-17 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı şampiyonada finale kalan taraf olurken; Gelişim Koleji üçüncülük dördüncülük maçında Galatasaray’ın rakibi oldu.



ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 08-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, 13 Haziran 2019 Perşembe(bugün) günü oynanacak üçüncülük dördüncülük maçı saat 11.00’de Gelişim Koleji – Galatasaray ve saat 13.00’de de Eczacıbaşı – Fenerbahçe final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.