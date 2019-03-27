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SPOR:
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Yine Anibal Yine Altın Madalya

Kocaeli Liselerarası Genç Erkekler Boks müsabakasında Gebze Anibal Anadolu Lisesi Altın Madalya aldı.

Yine Anibal Yine Altın Madalya

27 Mart 2019 Çarşamba 11:36

Kocaeli Liselerarası Genç Erkekler Boks müsabakasında Gebze Anibal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Atila Zaif +91 kg da, 9. sınıf öğrencisi Emircan Bayburtlu 52 kg da altın madalya alarak il şampiyonu oldu.

Spor salonu olmamasına rağmen pek çok salon sporu alanında ve takım sporlarında Kocaeli ilini şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakalayan okul bireysel sporlarda da başarılı çalışmalara imzasını atmaya devam ediyor.

Okul yönetimi, 'Emircan Bayburtlu  ile Milli Takım çalışmalarına da ismini yazdıracak olan okul öğrencilerini, okul müdürü Turan Atilla ve ekibini, Beden Eğitimi öğretmeni Gökhan Duman' ı yürekten kutluyoruz. Sporun akademik başarısı yüksek okullarda güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu gösteren bu başarıların bütün ortaöğretim kurumlarına da örnek oluşturmasını temenni ediyoruz.' dedi.

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