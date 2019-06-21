1500 aileye yardım

Gebze’de ikamet eden fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlara destek olmak amacı ile Ramazan ayı içerisinde Gebze Kaymakamlığınca yapılan yardımlar, herhangi bir aksamaya mahal vermeyecek şekilde hak sahiplerine ulaştırıldı.

EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE

Gebze Kaymakamlığı’ndan yardımlara ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: ‘’Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmanın en çok arttığı Ramazan ayı içinde, Sosyal devlet olmanın gereği olarak, yapılan incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 1456 aileye, ailedeki kişi sayısı ve gelir durumu ile orantılı olarak Vakıf Mütevelli Heyet tarafından eşit ve adil bir şekilde belirlenen miktarlarda toplamda 303.100,00 TL. nakdi yardım dağıtıldı. Yardımlar banka hesap numaraları olan kişilerin direkt hesabına yatırılmış, hesap numarası bulunmayan hak sahiplerinin ise Banka kanalı ile yardımlara ulaşması sağlanmıştır. Her bir aile aranarak bilgi verilmiş ve başka sorunlarının olup olmadığı Vakıf görevlilerince bire bir dinlenmiştir.’’

‘’İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE BELİRLİYORUZ’’

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Ramazan ayı yardımlarının gelenek haline gelmiş olmasına rağmen; her seferinde başvuruları tek tek gözden geçirip elimizden geldiğince hakkaniyet ilkesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit etmeye çalışıyoruz. Devletin imkanlarıyla böyle bir hayra vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.