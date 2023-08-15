1999 depreminin 24. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılacak

Üzerinden 24 yıl geçen Gölcük Depremi unutulmuyor. Büyük depremin 24. yıl dönümünde Derince Belediyesi şehitleri anmak için program düzenliyor. 17 Ağustos Perşembe günü Çınarlı Deprem Şehitliği’nde düzenlenecek programa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17:15’te Derince Kent Meydanı ve Yavuz Sultan Merkez Camii önünden araçlar hareket edecek. Kent Meydanı’ndan hareket edecek olan araç ardından Çınarlı Merkez Camii’nden vatandaşları alarak Deprem Şehitliğine gidecek. Yine saat 17:15’te Yavuz Sultan Merkez Camii’nden hareket edecek olan araç sonrasında Yenikent Merkez Camii önünden vatandaşları alarak Şehitliğe gidecek. Çınarlı Deprem Şehitliği’nde saat 18.00’de başlayacak olan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak deprem şehitleri için dualar edilecek.

İHA