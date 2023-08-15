YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1999 depreminin 24. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılacak

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. 24. yıl dönümünde Derince Belediyesi şehitleri anmak için bir program düzenliyor.

1999 depreminin 24. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılacak

15 Ağustos 2023 Salı 14:09

  Üzerinden 24 yıl geçen Gölcük Depremi unutulmuyor. Büyük depremin 24. yıl dönümünde Derince Belediyesi şehitleri anmak için program düzenliyor. 17 Ağustos Perşembe günü Çınarlı Deprem Şehitliği’nde düzenlenecek programa katılmak isteyen vatandaşlar için saat 17:15’te Derince Kent Meydanı ve Yavuz Sultan Merkez Camii önünden araçlar hareket edecek. Kent Meydanı’ndan hareket edecek olan araç ardından Çınarlı Merkez Camii’nden vatandaşları alarak Deprem Şehitliğine gidecek. Yine saat 17:15’te Yavuz Sultan Merkez Camii’nden hareket edecek olan araç sonrasında Yenikent Merkez Camii önünden vatandaşları alarak Şehitliğe gidecek. Çınarlı Deprem Şehitliği’nde saat 18.00’de başlayacak olan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak deprem şehitleri için dualar edilecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Doğaseverler doğayla buluşuyor Doğaseverler doğayla buluşuyor
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaz etkinlikleri devam ediyor Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaz...
Bu Ağaç 929 Yaşında Bu Ağaç 929 Yaşında
“Yaz Spor Okulunda Mağdur Olan” Aileler Şikayetçi Oldu “Yaz Spor Okulunda Mağdur Olan” Aileler Şikayetçi...
Sapanca Gölü'nde hayalet ağlar toplanacak Sapanca Gölü'nde hayalet ağlar toplanacak
Emekli oldu kendini nostaljiye adadı Emekli oldu kendini nostaljiye adadı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Doğaseverler doğayla buluşuyor
İzmit Belediyesi’nin, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü...

Haberi Oku