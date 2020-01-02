2019 yılında Darıca'da bin 411 çift evlendi

Darıca Belediyesi’nin verilerine göre 2019 yılı içerisinde bin 411 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikâh salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da yer alıyor.

BAŞKAN BIYIK MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.