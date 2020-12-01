banner558
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 ilçede ağaçlara kış bakımı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerindeki ağaç ve çalı gruplarında form budaması yaptı.

3 ilçede ağaçlara kış bakımı  

01 Aralık 2020 Salı 09:35

 Şehrin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımını da periyodik olarak gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerindeki ağaç ve çalı gruplarında form budaması yapıyor.

 

FORM BUDAMASI YAPILIYOR

Büyükşehir ekipleri, sonbahar ve kış aylarında form budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde bulunan ağaçların form budamasını yapıyor. Budamalar ibreli ağaçlarda ve çalı grubunda yapıldı. Çalışmalar kapsamında form budaması yapılan ibreli ağaçlara görsel şekiller verildi. Ayrıca ekipler sahil parklarında bulunan palmiye ağaçlarındaki kurumuş dalları temizledi.

 

OTLAR TIRPANLANDI

Ekipler ayrıca yeşil alanlarda ve kaldırımda büyüyen otlar için tırpan çalışması yaptı. Otlar temizlenerek ekipler tarafından süpürüldü. Daha önce kuruyan çiçeklerin yerine yeni çiçek ekimi de yapıldı.

 

YILDA 2 KEZ BUDANIYOR

Kocaeli’de tüm ilçelerde yapılan budama çalışmaları, sonbahar ve kış aylarında gerçekleştiriliyor. Budamalar ağaçların uyumaya ve dinlenmeye geçtiği ekim, kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Çalı türleri ise yılda iki kez budanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe zirve yolu kışa hazır Kartepe zirve yolu kışa hazır
“81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık” “81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık”
Fen İşlerinden asfalt ve parke çalışması Fen İşlerinden asfalt ve parke çalışması
Yürüyemeyen Yürüyemeyen "Cino"yu sevginin gücü ayağa kaldırdı
Çayırova’da İki Dönel Kavşağa Düzenleme Çayırova’da İki Dönel Kavşağa Düzenleme
Toplu Taşımaya Virüssüz Hava Sahası Geliyor Toplu Taşımaya Virüssüz Hava Sahası Geliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kartepe zirve yolu kışa hazır
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış turizmi merkezi Kartepe zirvesine ulaşımın sağlandığı ana yolda...

Haberi Oku