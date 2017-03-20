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3. Tramvay Raylarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Akçaray Tramvay Projesi’nde üçüncü tramvay raylara indi.

20 Mart 2017 Pazartesi 16:33

 Akçaray’da üçüncü tramvay aracı raylara indi

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına hızla devam eden Akçaray projesi kapsamında tramvay araçları kentimize gelmeye devam ediyor. Daha önce iki aracın gelmesinin ardından, üçüncü araç da bugün (19 Mart) teslim alındı.

 

UYUMLULUK TESTLERİ

Bursa’da üretimi yapılan Akçaray tramvay aracının üçüncüsü karayoluyla getirilerek Otobüs Terminali yanındaki tramvay istasyonunda raya indirildi.

Fabrikada yapılan tüm testlerden başarı ile geçen araçlar için ray ile uyumluluk testleri yapıldıktan sonra Büyükşehir tarafından tamamen teslim alınacak.

 

DENEME SÜRÜŞLERİ YAKINDA

Proje kapsamında bir yandan tramvay araçları teslim alınırken diğer yandan da gerekli testler uygulanıyor. Tramvay hattında elektrik testleri yapılarak olası sorunlar gözlemleniyor. Diğer yandan da tramvayların ray uyumluluk testleri gerçekleştiriliyor. Testlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda deneme sürüşleri yapılacak. 

 

12 ADET ARAÇ GELECEK

Proje çerçevesinde Büyükşehir tarafından 12 adet tramvay aracı alınacak. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak.

 

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