YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi için geri sayım başladı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) bu yıl 31’incisini düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, Cumhuriyet’in 100. yılını onurlandıracak şekilde, ‘100 Yüze İnsan’ temasıyla, 4-5 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi için geri sayım başladı

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:30

  “Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN’ün düzenlediği “31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi” için geri sayım başladı. Bu yıl 4-5 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongrenin ana teması, Cumhuriyet’in 100. yılını onurlandıracak şekilde ‘100 Yüze İnsan’ olarak belirlendi.  
  Bu kapsamda iki gün boyunca insanın farklı yüzleri, çalışma hayatının, insan kaynağı yönetiminin değişen trendleri ve sürdürülebilirlik gibi konular ‘Gelişen İnsan’, ‘Yenilenen İnsan’ ve ‘Dijitalleşen İnsan’ başlıkları altında konuşulacak.    
   
  HR Tech oturumları ve fuar alanı 
  Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan ‘İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ne Türkiye’den ve dünyadan pek çok uzman isim katılacak. Merakla beklenen kongrede, ayrıca İK teknolojileri alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağı HR Tech oturumları ve HR Tech fuar alanı da yer alacak. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, kongreyle ilgili, “Bu yıl 31’incisini gerçekleştireceğimiz İnsan Yönetimi Kongremizin önceki kongrelerimizden ayrı bir önemi var. Yüreklerimizde bambaşka bir heyecan ve gurur taşıyoruz. Kongremizi bu yıl Cumhuriyet’imizin 100. yılında düzenleyeceğiz. Bu nedenle, bu yılki temamızı ‘100 Yüze İnsan’ olarak belirledik. Kongremiz kapsamında iki gün boyunca insan kaynağı yönetiminin ve çalışma hayatının en öncelikli gündemlerini; yani sürdürülebilirliği, çeşitliliği, kapsayıcılığı, çalışan bağlılığını, dengeyi, dijitalleşmeyi, yapay zekâyı, etiği, yeni çalışma trendlerini, ücret yönetimini, son gelişmelerin farklı sektörler üzerine etkilerini ve çok daha fazlasını konuşacağız” ifadelerini kullandı. Ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde bir araya geleceklerini söyleyen Firuzbay, “Birlikte öğrenecek, yenilenecek, güncellenecek ve çalışma hayatının yarınını şekillendirmek üzere buluşacağız. ‘Odağım insan’ diyen tüm profesyonelleri ve geleceğin iş hayatına yön verecek gençlerimizi kongremize bekliyoruz. 4-5 Ekim’de buluşmak üzere” dedi.  
  1 Eylül tarihine kadar erken kayıt indiriminden yararlanılabilen kongre hakkında ayrıntılı bilgiye www.peryonkongre.com sitesinden ulaşılabiliyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Enkazdan doğan 'Aşk' Enkazdan doğan 'Aşk'
Doğaseverler doğayla buluşuyor Doğaseverler doğayla buluşuyor
1999 depreminin 24. yıldönümünde hayatını kaybedenler anılacak 1999 depreminin 24. yıldönümünde hayatını kaybedenler...
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaz etkinlikleri devam ediyor Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaz...
Bu Ağaç 929 Yaşında Bu Ağaç 929 Yaşında
“Yaz Spor Okulunda Mağdur Olan” Aileler Şikayetçi Oldu “Yaz Spor Okulunda Mağdur Olan” Aileler Şikayetçi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Enkazdan doğan 'Aşk'
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan Elif ve Bülent...

Haberi Oku