80 Bin Kilo Midyeye El Konuldu!

İl Gıda; Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Su Ürünleri Kontrol ve Denetimi Personellerince Kandıra İlçesi Bağırganlı Balıkçı Barınağında yapılan denetimlerde 3 Kamyona (TIR) yüklenmiş ve nakile hazır vaziyette bulunan kum midyelerine yapılan denetimler neticesinde el konulmuştur.





Denetimlerde İstanbul İli Şile sınırları içerisinde bulunan Kum Midyesi avlama sahalarından avlanarak Bağırganlı Balıkçı Barınağından karaya çıkarılarak nakil edilen Beyaz Kum Midyelerinin asgari avlanabilir boyun altında olduğu yapılan denetimlerde tespit edilmiştir. Kum Midyeleri yöre balıkçılarının sahip olduğu tekneler vasıtası ile denize iade edilmiştir.





