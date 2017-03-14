80 Bin Kilo Midyeye El Konuldu!

İl Gıda; Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Su Ürünleri Kontrol ve Denetimi Personellerince Kandıra İlçesi Bağırganlı Balıkçı Barınağında yapılan denetimlerde 3 Kamyona (TIR) yüklenmiş ve nakile hazır vaziyette bulunan kum midyelerine yapılan denetimler neticesinde el konulmuştur.
Denetimlerde İstanbul İli Şile sınırları içerisinde bulunan Kum Midyesi avlama sahalarından avlanarak Bağırganlı Balıkçı Barınağından karaya çıkarılarak nakil edilen Beyaz Kum Midyelerinin asgari avlanabilir boyun altında olduğu yapılan denetimlerde tespit edilmiştir. Kum Midyeleri yöre balıkçılarının sahip olduğu tekneler vasıtası ile denize iade edilmiştir.
Toplamda 1600 çuval içerisinde 80.000 Kg Kum Midyesine el konularak denize iaedesi sağlanmış ve 3 adet nakil vasıtasına idari para cezası uygulanmıştır. Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetimlerine devam etmektedir. Halkımızda su ürünleriyle ilgili her türlü bilgi ihbar ve şikayetler için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne başvurabilirler.