Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımız petshoplardan kedi ve köpek gibi hayvan satın almasınlar, bakımevlerimizden sahiplensinler. Pandemi dönemi başta olmak sokak hayvanlarının aç kalmaması için 11 aylık dönemde 81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,

1 kap su 1 kap mama vererek sokak hayvanlarının yaşamlarına değer katılmasına vurgu yaptı.

Bakımevi, sahiplendirme, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Pandemi dönemi başta olmak sokak hayvanlarının aç kalmaması için 11 aylık dönemde 81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık” açıklamasını yaptı. 2020 yılı içerisinde sokak hayvanlarına dönük 6 bin 317 tedavi gerçekleştirdiklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, “Yaşam hakkı kutsaldır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ PET SHOPLARDAN ALMASINLAR”

“Petshoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan hayvanlar için çok üzülüyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatandaşlarımız petshoplardan kedi ve köpek gibi hayvan almasınlar, barınaklarımızdan sahiplensinler. Barınaklarımızda, kendilerini sahiplenecek aileleri bekleyen güzel dostlarımızın varlığını tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyorum. Yüzlerce yıldır bizimle bu yaşamı paylaşan kadim dostlarımızı aç ve susuz bırakamayız. Bu konuda tüm hemşerilerimizin elinden geleni yapmasını da istiyorum” açıklamasını yaptı.

BU YIL İÇERİSİNDE 4268 KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaralı hayvanların tedavileriyle yakından ilgilendiğini, eğer terk edildikleri için psikolojik travma yaşıyorlarsa buna dönük çözüm ürettiklerini de belirten Başkan Büyükakın, “Bunun yanı sıra veteriner hekimlerimiz, bu yıl içerisinde 4268 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.