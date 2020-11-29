“81 ton mamayı şehrin belli noktalarına dağıttık”

“VATANDAŞLARIMIZ PET SHOPLARDAN ALMASINLAR”
“Petshoplardan satın alınıp sonra sokağa atılan hayvanlar için çok üzülüyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Vatandaşlarımız petshoplardan kedi ve köpek gibi hayvan almasınlar, barınaklarımızdan sahiplensinler. Barınaklarımızda, kendilerini sahiplenecek aileleri bekleyen güzel dostlarımızın varlığını tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyorum. Yüzlerce yıldır bizimle bu yaşamı paylaşan kadim dostlarımızı aç ve susuz bırakamayız. Bu konuda tüm hemşerilerimizin elinden geleni yapmasını da istiyorum” açıklamasını yaptı.
BU YIL İÇERİSİNDE 4268 KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaralı hayvanların tedavileriyle yakından ilgilendiğini, eğer terk edildikleri için psikolojik travma yaşıyorlarsa buna dönük çözüm ürettiklerini de belirten Başkan Büyükakın, “Bunun yanı sıra veteriner hekimlerimiz, bu yıl içerisinde 4268 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Sokak hayvanları için yoğun mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.