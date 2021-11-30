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A Takımı, Pakize teyzenin yardımına koştu

Büyükşehir A Takımı, Kandıra Süllü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Pakize Gümüş’ün (85) evinin ahşap merdivenine korkuluk taktı, yıpranan merdiven basamaklarını onardı

A Takımı, Pakize teyzenin yardımına koştu

30 Kasım 2021 Salı 15:44

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsal bölgeler başta olmak üzere mahallelerde ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımını yaparken, diğer yandan, “Hayata Tutun” projesi kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların da yardımına koşuyor. Ekipler, banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşlı vatandaşların hayata tutunmalarını sağlıyor. Bu çerçevede Kandıra Süllü Mahallesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Pakize Gümüş’ün evindeki ahşap merdivene korkuluk takıldı, yıpranan merdiven basamakları onarıldı.

 

MERDİVENE KORKULUK TAKILDI, BASAMAKLAR ONARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen, “Hayata Tutun” projesi kapsamında, yaşlanma süreciyle birlikte vatandaşlarda görülen yetersizliklerin ve günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek, olası ev kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kandıra Süllü Mahallesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Pakize Gümüş’ün evine, talebi üzerine daha önce banyo içi sabit tutunma barı ve tabure ile tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı takılmıştı. Evindeki ahşap merdivende korkuluk olmadığı için inip çıkmakta zorlandığını söyleyen ve bu konuda da yardım isteyen Pakize teyzenin talebi, Büyükşehir A Takımı tarafından hemen yerine getirildi.

 

OLASI EV KAZALARI ÖNLENDİ

A Takımı ekiplerince evde yapılan keşif çalışması sonucunda, merdivenin ahşap olması dolayısıyla metal tutunma barı yerine, ahşap korkuluk yapılması uygun görüldü. Ekiplerin çalışması sonucu, ahşap merdivene korkuluk takıldı, yıpranan merdivenin basamakları onarıldı. Böylece, Pakize teyzenin hem merdivenleri rahat çıkabilmesi sağlandı hem de olası ev kazalarının önüne geçilmiş oldu.

 

“ALLAH, BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Pakize Gümüş, yaşlılık nedeniyle baston yardımıyla yürümeye çalıştığını ancak merdivenleri inip çıkarken zorlandığını belirterek, yapılan merdiven korkuluğu sayesinde düşmeden, rahat bir şekilde çıkıp inebileceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hayır duasında bulunan Pakize teyze, “Çok memnun kaldım. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, işlerini rast getirsin” ifadesini kullandı. Kandıra Süllü Mahalle Muhtarı Vedat Demir de yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükakın’a ve ilgili belediye personeline teşekkür etti.


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