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AFAD'dan Bina Güvenliği Farkındalık Çalışmaları

Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Bina Güvenliği temalı Aralık ayı çalışmaları Kocaeli AFAD tarafından sürdürülüyor.

AFAD'dan Bina Güvenliği Farkındalık Çalışmaları

26 Aralık 2019 Perşembe 16:39

             AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen ve toplumun afetler öncesindeki hazırlık kültürünün geliştirilmesi amacı taşıyan AFETLERE HAZIRLIK YILI projesinin Aralık ayı teması Bina Güvenliği olarak belirlendi.

Bu kapsamda AFAD, vatandaşları “Afet Öncesinde Ne Yapacağını Öğren ki, Canın Sağ Olsun” sloganıyla Bina Güvenliği konusunda bilgilendiriyor.

#AfetlereHazırOl çağrısıyla güvenli binada oturma zihinsel dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefleyen çalışma, İlimizde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü tarafından farklı etkinliklerle devam ettiriliyor.

Bina Güvenliği içeriğinde İlimizde ay boyunca yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, afiş, film ve diğer dijital çalışmaların şehir panoları, led ekranlar, ulaşım araçları, yerel televizyonlar, teknoloji mağazaları ve üst geçitler aracılığıyla halkımıza ulaştırılmaya çalışıldığını, farkındalığı arttırmak üzere okul, sağlık kuruluşları ve basın ofislerinde tehlike avı yapıldığını vurguladı.

BASIN OFİSLERİNDE TEHLİKE AVI

Tema kapsamında İlimizdeki basın ofislerinde tehlike avı yapan Kocaeli AFAD uzmanları Hüseyin Çakırca ve Bekir Laz basın çalışanlarını bilgilendirdiler. Bina güvenliğinin yapısal ve yapısal olmayan iki yönü olduğunu, afet anında bina içinde oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması için alınacak küçük çaplı önlemlerin hayati değer taşıdığını hatırlattılar.

Etkinlikler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Sekapark’ta konuşlu güvenli yaşam odasında öğrencilere detayla bilgiler veren Kocaeli AFAD Planlama Şefi Alper Şen de bina güvenliği konusunun önemine değinerek evlerdeki eşyaların montajlarının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.





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