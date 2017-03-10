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Agaca Çarptı !

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarına meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

Agaca Çarptı !

10 Mart 2017 Cuma 09:29


Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından merkez istikametine seyir halinde olan Cumali Güneş idaresindeki 54 PN 323 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki Halil Uyanık araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.
 
 
KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Halil Uyanık, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uyanık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansa alıan Cumali Güneş de yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı


Kaynak Kocaeli Gazetesi
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