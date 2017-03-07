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Ambulans Komuta Merkezi’nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Vinsanda yer alan Ambulans Komuta Merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Ambulans Komuta Merkezi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

07 Mart 2017 Salı 10:46

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere karşı tatbikatlarını sürdürüyor. Yangın tatbikatları yaparak personelin her türlü duruma hazırlıklı olmalarını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığı tatbikat sırasında görülen eksikliklerin de giderilerek güvenli bir ortam oluşmasını sağlıyor. Büyükşehirin pek çok biriminde tatbikat yapan İtfaiye, Vinsanda yer alan Ambulans Komuta Merkezinde bir afet senaryosu uygulaması yaptı.

 

DEPREM VE YANGIN SENARYOSU

Deprem kaynaklı artçı şoklarla Ambulans Komuta Merkezinde çıkan bir yangının konu edildiği tatbikatta, senaryo gereği depremle birlikte personel toplanma yerlerine gitti. İçeriden hafif yaralı olarak dışarı çıkarılanlar ambulansla hastaneye gönderildi. Ailelerini merak eden personel telefonlarına sarılıp onlara ulaşmaya çalıştı. İçeriden çıkarılan bir ağır yaralı da ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada komuta merkezinde çıkan yangın hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye komuta merkezinde söndürme ve soğutma uygulaması yaptı.

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