Annelere akıl oyunları eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, öğrenci velilerine yönelik yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Bir öğrenme metodu olarak Bilgievi öğrencilerine uygulanan akıl oyunları eğitimleri, annelere yönelikte gerçekleştirilmeye başlandı.

ANNELERİN ÖĞRENMESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİMİNİ HIZLANDIRIYOR

Öğrencilerin öğrenim sürelerini hızlandırmak için birçok projeyi başlatan Bilgievleri, öğrenci velilerine akıl ve zekâ oyunları eğitimiyle öğrencilerinin öğrenme süresini kısaltmayı amaçlıyor. Buna göre Bilgievi’nde öğrencilerin öğrendiği ve oynadığı oyunlar evde ebeveynler tarafından da öğrencilere aktarılarak pekiştirilecek.

ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE VELİLERE AKTARIYORUZ

Konuyla alakalı bilgi veren Bilgievi akıl ve zeka oyunları eğitmenleri, “Amacımız bu etkinlikle öğrencilerimizden önce konu hakkında velileri bilgilendirmek” dedi. Oyunları velilere detaylıca anlattıklarını ifade eden eğitmenler, böylece veliler sürecin nasıl olacağına dair bilgi sahibi oluyorlar şeklinde konuştu.

ANNELER MEMNUN

Bilgievi’nin çocukları için çok büyük şans olduğunu ifade eden anneler ise Akıl ve Zekâ oyunlarının kendilerine aktarılmasından çok memnun olduklarını dile getirdi. Özelikle ev ödevlerinde bu uygulamanın kendileri için çok kolaylık sağladığını belirten anneler, Bilgievi yönetici ve personeline teşekkür etti.

BİRÇOK FARKLI OYUN İMKÂNI VAR

Çocukların zihinsel gelişimini oyun oynayarak hızlandırmayı hedefleyen Bilgievleri, bünyesinde öğrencilerin istifadesine sunulan Akıl ve Zeka Oyunları arasında, ilk ve ortaokul çocuklar için Skippity, Surakarta, Bihar, Shapy, Meta Forms, Hızlı Bardaklar, Hedef, Pattern Play, Halli Gali, Şeklini Bul, 9 yaş üzeri çocuklara yönelik ise Abalone, Katamino, Qbitz Extreme, Rush Hour, Reversi, Pathagon Clasic, Paradux, Quarto Clasic, Go Lux, Quixo, Pylos, Mangala, Quridor, Four Square, Pivit, Trappex, Path Words, Knight Moves, Kulami, One Up ve Pentago gibi oyunları barındırıyor.