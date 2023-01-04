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Atık kağıtlar maharetli ellerde sanata dönüştü

Kocaeli'de 369 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veren KO-MEK tarafından lise öğrencilerine uygulamalı branş tanıtıldı. KO-MEK'in alanında uzman eğitmenleri, öğrencilere atık kağıt ve ambalajlardan aksesuar yapımını öğretti.

Atık kağıtlar maharetli ellerde sanata dönüştü

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:44

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen her yaştan vatandaşlara çeşitli branşlar da eğitimler vermeye devam ediyor. 369 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, bu kursları merak eden, uygulamalı eğitimleri yerinde görmek isteyen her yaştan ziyaretçiyi kendi sınıflarında ağırlarken, zaman zaman istekte bulunan okullara da giderek öğrencilere merak ettikleri branşta uygulamalı eğitim veriyor.  
  KO-MEK bu kez de branş tanıtımını uygulamalı olarak Çamlıtepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için gerçekleştirdi. Bir gün boyunca okulda KO-MEK eğitmenleri çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerine atık kağıt ve ambalajlardan aksesuar yapımını gösterdi. 
  Kağıtların kesimi ve boyutlandırılması ile başlayan çalışmada öğrenciler kısa sürede yapım inceliklerini kavrayarak, birbirinden güzel çantalar yapma imkanı buldu. Yapım aşamasında oldukça eğlenen öğrenciler, çöpe atılan gazete dergi gibi kağıtların geri dönüşüm ile nasıl değerlendirileceğini KO-MEK eğitmenlerinden öğrenmiş oldu. 
                         


İHA
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