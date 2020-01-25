Atık yağlar evlerden toplanıyor

ATIK YAĞI GETİR DETARJANI GÖTÜR
Gebze Belediyesinin başlattığı uygulama kapsamında 5 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara deterjan hediye ediliyor. Kampanyayla toplanan atık yağlar ise lisanslı bir firma tarafından biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Gebze’nin tüm mahallerini kapsayan çalışma sayesinde, doğanın kirlenmesinin önüne geçilmesi, daha yaşanılabilir bir Gebze hedefleniyor. Atık yağlarını kaplarda biriktiren vatandaşlar 0262 642 10 10 telefon numarasını arayarak atık yağlarının evlerinden görevlilere teslim ediyor.