Atık yağlar evlerden toplanıyor

Gebze Belediyesi tarafından GEKAP atık toplama kampanyası çerçevesinde bitkisel atık yağlar evlerden alınarak ekonomiye kazandırılıyor. 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini hatırlatan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisi yetkilileri “Doğanın korunması için bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi, geri dönüşüme kazandırılması oldukça önemli. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ATIK YAĞI GETİR DETARJANI GÖTÜR

Gebze Belediyesinin başlattığı uygulama kapsamında 5 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara deterjan hediye ediliyor. Kampanyayla toplanan atık yağlar ise lisanslı bir firma tarafından biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Gebze’nin tüm mahallerini kapsayan çalışma sayesinde, doğanın kirlenmesinin önüne geçilmesi, daha yaşanılabilir bir Gebze hedefleniyor. Atık yağlarını kaplarda biriktiren vatandaşlar 0262 642 10 10 telefon numarasını arayarak atık yağlarının evlerinden görevlilere teslim ediyor.