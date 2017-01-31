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Balıklar Kıyıya Vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında çok sayıda hamsi ve istavrit kıyıya vurdu. Babalı sahilinde vatandaşlar, poşet ve kovalarını alarak sahile vuran balıkları topladı.

Balıklar Kıyıya Vurdu

31 Ocak 2017 Salı 20:39

Kandıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Basri Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkların karaya vurduğu haberini aldıktan sonra çalışma başlattıklarını söyledi. 

Kandıra'daki bütün sahilleri gezdiklerini, daha çok Babalı sahilinde bu olayın görüldüğünü dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Karın erimesi sonucu deniz suyunda meydana gelen ani ısı düşüşü balıkların şok geçirmesine neden oldu. Olumsuz bir durum yok. Kandıra'daki bütün sahilleri gezdik. Babalı sahili dışında benzer bir duruma rastlamadık. Halkın deyimiyle kar suyu balığın kulağına kaçtı." 

Kefken Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Ispartalıoğlu da kar suyu denize karıştığında ve istavritlerin kıyıya yakın olduğu zamanlarda bu durumun yaşandığı belirtti.

Ispartalıoğlu, "İstavrit kar suyunu yediği zaman kıyıya vurur. Bu durum daha önceki yıllarda da oluyordu. Şu anda çok fazla istavrit olduğu için ve kar suyu denize indiği için bu kırım oldu. Balıklar canlı halde karaya vuruyor. Sağlığa zararlı bir yanı yok. Sadece soğuktan kırılan balıklardır bunlar." şeklinde konuştu.

Karaya vuran balıklardan toplamak için Babalı sahiline gelen Sezer Dulundu, karaya vuran balıkların taze ve canlı olduğunu ifade ederek, "Hem ihtiyacımız kadar toplamak hem de gezme amaçlı geldik. Şu an istavrit görünüyor, arada mezgit çıkıyor. 10-15 kilogram kadar topladık. Yiyebildiğimiz kadarını yiyeceğiz, kalanını da hayvanlara vereceğiz." dedi. 

Fatma Gündoğan ise "Denizin balık attığını duyduk. Biz de 'gidelim, toplayalım' dedik. Kilogramı 20 lira, denizin kıyısında bedava. Geldik baktık ki birçok balık var. Bir çanta istavrit topladım. Herhalde balığın kulağına kar suyu gitti, deniz attı dışarı." ifadelerini kullandı.  

KOCAELİ (AA) 

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