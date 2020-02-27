Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezon hazırlıkları için Ballıkayalar’da incele yaptı, eksiklikleri belirledi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, Türkiye’nin en güzel tabiat parkları arasında gösteriliyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda birçok yenileme çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki yaz sezonu için Ballıkayalar’da incelemeler yaparak eksiklikleri yerinde belirledi.

EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Ballıkayalar Tabiat Parkı, özellikle yaz döneminde Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşları misafir ediyor. Tabiat parkına gelen vatandaşların zorluk yaşamaması ve birçok imkândan faydalanması için Büyükşehir Belediyesi bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin tabiat parkında yaptıkları incelemelerle eksiklik belirlendi. Yakın zamanda eksiklikler giderilerek yaz sezonunda vatandaşların faydalanması sağlanacak.