Ballıkayalar'da yürüyüş yaparken yaralandı

Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle tahliyesi gerçekleştirilen R.D, sağlık personeline teslim edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından sol ayağında kırık olduğu şüphesiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, kaygan zeminli olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken son derece dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.
AA