Başaran ailesinin en mutlu günü

Gebze Bölgesinin tanınan ve sevilen isimlerinden birisi olan siyasetçi ve iş insanı Mehmet Başaran’ın oğlu Kaan Başaran ile Belce Erton yaşamlarını birleştirdiler.







Ak Parti Gebze Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi ve Kocaeli Kent Konseyi Başkan yardımcısı Mehmet Başaran’ın oğlu Kaan Başaran ve Erton ailesinin güzel kızları Belce Erton, önceki akşam Çayırova Cam Mekan Tesislerinde gerçekleşen nikah ve ardından tertiplenen düğün töreni ile ortak yaşama merhaba dediler.

YOĞUN KATILIM OLDU



Amerika'da bir finas kurumunda uzman olarak çalışan Kaan Başaran ile yine orada Doktor olarak görev yapan Belce Erton'ın nikah akdiniz bizzat Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kıyarken, Başaran ve Erton ailesini bu mutlu günlerinde başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Başiskele belediye başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan ,Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan , Ak Parti il başkanı Dr. Şahin Talus, Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı avukat Ufuk Acay, Ak Parti Kocaeli eski milletvekilleri Mehmet Ali Okur ve Avukat Cemalettin Kaflı, CHP önceki dönem milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, , önceki dönem Gebze belediye başkanı Adnan Köşker, önceki dönem Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci, önceki dönem Ak Parti Kocaeli il başkanlarından Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan v il başkan yardımcısı Yekta Türker, , GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetim kurulu üyeleri Mikdat Aydın ile Yücel Yılmazel, GTO eski meclis üyeleri Ercan Altınkaya, Gökhan Altıntaş ve Mustafa Zorcu, GETİP Başkanı Resul Orman, KAISİAD Başkanı Şamil Yalçın, Ak Parti önceki dönem ilçe başkanı Hasan Soba, Ak Parti Cumaköy mahalle başkanı Hüseyin Önder ve Kocaeli ve İstanbul bölgesinden çok yoğun bir davetli katılım sağlayarak sevinçlerini paylaşıp yaşam boyu saadetler dilediler. (ÜMİT ÜLKER)