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Başiskele'de vektörle mücadele başladı

Başiskele'de toplum ve çevre sağlığını korumak adına vektör özelliği taşıyan böceklerle mücadele çalışmaları başladı.

Başiskele'de vektörle mücadele başladı

04 Temmuz 2023 Salı 11:17

Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedildiği kentte durgun su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Haşere üreyebilecek alanlar mobil ekiplerce ilaçlanırken, ana arterler başta olmak üzere park ve yeşil alanların bulunduğu sokak ve caddelerde de ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Belediye ekipleri, vatandaşları da vektörle mücadele konusunda bilgilendiriyor. Sivrisinek gibi vektörel haşerelerin üremesine sebep olan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması, dökülmesi ve evcil hayvanlar için tutulan suların sık sık değiştirilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

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