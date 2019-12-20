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Başkan amcasından Adasu’ya sürpriz

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Yenikent Mahalle Meclisinde parklarına trambolin isteyen Adasu’nun isteğini kırmayan Başkan Büyükgöz 100. Yıl Sarıkamış Şehitleri Parkına giderek trambolinde keyifli zaman geçiren Adasu ve arkadaşlarına sürpriz yaptı.

Başkan amcasından Adasu'ya sürpriz

20 Aralık 2019 Cuma 09:33

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Yenikent Mahalle Meclisinde parklarına trambolin isteyen Adasu’nun isteğini kırmayan Başkan Büyükgöz 100. Yıl Sarıkamış Şehitleri Parkına giderek trambolinde keyifli zaman geçiren Adasu ve arkadaşlarına sürpriz yaptı. Parkta oyun oynarken Başkan amcalarını karşılarında gören çocuklar oldukça sevindi.  Başkan amcalarına teşekkür eden çocuklar, “Artık zıp zıp parkımızın zıp zıpı var. Size çok teşekkür ediyoruz” dedi. Adasu’da başkan amcasına isteğini kırmayıp zıp zıplarını tekrar parklarına getirttiği için teşekkür etti, çiçek verdi.

SİZİN MUTLULUĞUNUZ BİZİM MUTLULUĞUMUZ

Çocukların oyunlarına dahil olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklar sizlerin isteğiniz bizler için çok önemli. Her şey sizler için. Bizim bütün gayemiz sizlerin mutluluğu. Siz isteyin yeter. Sizleri mutlu görmek bizleri de bir o kadar mutlu ediyor. Yeni zıp zıpınızda keyifli, kazasız, güzel zamanlar geçirmenizi diliyorum” dedi. 

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