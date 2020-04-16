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Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Pazarı

Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara steril maske dağıttı, esnaflara hayırlı işler diledi

Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Pazarı

16 Nisan 2020 Perşembe 10:22

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Pazaryerini denetledi. Vatandaşlara Salı günleri hizmet veren Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri’ni dolaşan Başkan Büyükgöz, pazaryeri girişinde maske dağıttı. Genelgelerle belirlenen sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Başkan Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, pazarcı esnaflarıyla da sohbet etti. Esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz, halk sağlığı için belirlenen kuralla uymada hassasiyet gösterdikleri içinde bir kez daha teşekkür etti. 
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