Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Pazarı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Pazaryerini denetledi. Vatandaşlara Salı günleri hizmet veren Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri’ni dolaşan Başkan Büyükgöz, pazaryeri girişinde maske dağıttı. Genelgelerle belirlenen sosyal mesafe kurallarına uyulup

uyulmadığını denetleyen Başkan Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, pazarcı esnaflarıyla da sohbet etti. Esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Büyükgöz,

halk sağlığı için belirlenen kuralla uymada hassasiyet gösterdikleri içinde bir kez daha teşekkür etti.