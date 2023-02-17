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Başkan Büyükgöz’ün Miraç Kandili Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Miraç Gecesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Büyükgöz'ün Miraç Kandili Mesajı

17 Şubat 2023 Cuma 13:56

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Miraç Gecesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili olumsuz etkileyen deprem felaketinin tüm ulusu ve yurdu derin bir acıya sevk ettiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; felaketin yaralarının devletiyle tek yürek olan milletimizin destekleriyle hızla sarıldığını ifade etti. 

DUALARIMIZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 

Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetlerin başta deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ruhaniyeti için yapılacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi. Başkan Büyükgöz mesajında, “İç dünyamıza doğru yolculuk yaparak kendimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler, bizlere günahlardan, kötülüklerden ve her türlü olumsuzluklardan uzaklaşarak yaratıcımız olan Allah’a yönelme fırsatı sunar. 

TÜM İSLAM ALEMİNİ TEBRİK EDERİM 

Miraç hadisesi de bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin, hakikat arayışında zirveye ulaşmanın, kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Bu mübarek gecede yapılacak samimi dua ve yakarışların İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diler, tüm hemşerilerimizin ve Müslümanların Miraç kandilini kutlarım” ifadelerini kullandı. 



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