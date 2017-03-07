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Başkan Köşker’den Kadınlar Günü Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yayınladığı mesajla kutladı.

Başkan Köşker'den Kadınlar Günü Mesajı

07 Mart 2017 Salı 10:31

 Kadınların doğumdan ölüme kadar insan hayatının her safhasında belirleyici bir rol ve etkiye sahip olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Hepimizin, her insanın üzerinde bir kadın emeği var. Hepimizin ilk öğretmeni kadınlarımızdır, annelerimizdir. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, kadınlarımıza ve annelerimize özel bir önem atfedilmiş, kadınlarımızın aile hayatında olsun, toplumsal ve siyasal hayatta olsun belirleyici rolü takdir edilmiştir. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımıza minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, Kadınlar Gününüzü kutluyorum” dedi.
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